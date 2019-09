Meghan e Harry defendem-se da polémica das viagens de jato privado

01:30

As viagens de jato privado do príncipe Harry e Meghan Markle foram alvo de críticas. Os dois foram acusados de não respeitarem as ideias que defendem sobre questões ambientais.Ao retomar a agenda oficial, Harry não escapou ao assunto numa conferência em Amesterdão. O duque defende que 90% dos voos em que viaja são comerciais, mas que, por vezes, opta pelo jato privado para garantir a segurança da família.No entanto, reforçou o compromisso em contribuir para a redução das emissões de dióxido de carbono.