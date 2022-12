Meghan e Harry faltam ao almoço de Natal da família Real

01:30

Após dois anos de pandemia, em que as celebrações tiveram de ser feitas em separado, a família real britânica pôde finalmente juntar-se na época natalícia. Esta semana, Carlos III e a rainha consorte, Camilla, organizaram um almoço no castelo em Windsor, onde receberam cerca de 50 convidados.Apesar de seguirem em frente com as tradições, a ausência da rainha Isabel II torna os festejos deste ano um pouco mais tristes. Outra ausência que não passou despercebida no evento foi a dos duques de Sussex.Ainda assim é justificada, tendo em conta a polémica gerada pela a estreia do documentário ‘Harry & Meghan’ (Netflix), onde o príncipe Harry e a mulher fazem duras acusações à casa real. Numa delas, o filho de Carlos III diz que Meghan foi "atirada aos lobos". O casal deverá passar o Natal na Califórnia.