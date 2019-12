Meghan e Harry passam Natal no Canadá Casal passa férias com o filho, Archie.

Harry, Archie e Meghan

Foto: Reuters

06:00

O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, não vão passar o Natal com a família real britânica. Em vez disso, vão passá-lo no Canadá com seu filho, Archie, confirmou ontem uma porta-voz do casal.



"Esta decisão de se instalarem no Canadá reflete a importância daquele país da comunidade britânica para eles", comentou a mesma fonte, assinalando que o casal aprecia "a simpatia do povo canadiano e a beleza da paisagem local ao lado do seu filho", de sete meses.

Mais sobre