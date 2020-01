Meghan e Harry perdem títulos e devolvem 2,8 milhões

01:30

Sónia Dias

Os duques de Sussex vão perder os títulos reais e deixar de receber fundos públicos já a partir da primavera. O anúncio foi feito ontem pelo Palácio de Buckingham.O comunicado diz ainda que o casal terá de devolver aos contribuintes o montante gasto com a remodelação de Frogmore Cottage: cerca de 2,8 milhões de euros. Esta continuará a ser a sua residência no Reino Unido.Harry e Meghan preparam-se, assim, para recomeçar do zero, o que não parece abalar o casal, que tem vários negócios em mente. Na verdade, já começaram a ver casas no Canadá e a sua preferida é uma mansão com seis quartos à beira-mar em Kitsilano, Vancouver, cujo preço ronda os 24 milhões de euros.