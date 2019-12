Meghan e Harry: Petição contra os duques

Meghan e Harry estão novamente debaixo de fogo. Desta feita, o casal real viu o seu nome no centro de uma petição que exige que os títulos de Duque e Duquesa de Sussex lhes sejam retirados. O documento foi lançado na página oficial da cidade de Brighton e Hove, no condado de East Sussex., lê-se na petição. No texto explica-se ainda que o uso daqueles títulos ée umEntretanto, a própria petição também já foi alvo de várias críticas.Thomas Mace-Archer-Mills, fundador da Sociedade de Monarcas Britânicos, referiu, a propósito, que esta petição mostra um desdém e um desprezo pela Coroa, para não mencionar o imenso desrespeito com e para a família real que marca presença em centenas de eventos por ano em metade da nação". Recorde-se que os títulos de duques de Sussex foram concedidos pela rainha Isabel II aquando do casamento de Harry e Meghan Markle, em maio de 2018, na Capela de São Jorge, Windsor.A vida do mais recente casal da família real britânica continua a gerar polémica. Ainda recentemente Harry e Meghan foram duramente criticados por terem anunciado que iam passar o Natal no Canadá, longe da rainha. Até Rod Stewart se insurgiu contra a viagem, lembrando que Isabel II tem já 93 anos.Harry e Meghan Markle decidiram passar o primeiro Natal com o filho Archie, de sete meses, no Canadá. A confirmação foi dada à imprensa internacional por um porta-voz do casal. "Eles estão a gostar de compartilhar o calor do povo canadiano e a beleza da paisagem com seu filho", justificou. Recorde-se que Meghan viveu no Canadá durante sete anos e que Harry tem sido visitante assíduo daquele país.