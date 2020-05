Meghan e Harry preparam livro bombástico

A carregar o vídeo ...

Meghan Markle arrependida de abandonar a carreira

É a última oportunidade para Meghan Markle conquistar o público.Depois de terem cortado relações com os principais tabloides britânicos, pelos quais se sentiam "perseguidos", a ex-atriz e o marido prepararam o lançamento de uma biografia. Para tal, pediram ajuda a dois ‘amigos’ jornalistas - Omid Scobie e Carolyn Durand - para escrever ‘Thoroughly Modern Royals: The Real World of Harry and Meghan’.Lisa Graves, repórter de investigação, teve acesso a uma parte da informação cedida por Meghan aos autores e tudo indica que a família real não vai gostar nada do que vai ler., começa por contar a duquesa de Sussex, explicando que, aos oito anos, prometeu rejeitar todas as expectativas que a sociedade lhe tentou forçar e tornou-se numa feminista.Meghan conta ainda que conheceu o primeiro marido, o realizador e produtor Trevor Engleson em 2004 e os dois casaram em 2011, acabando por se divorciar pouco antes da atriz conseguir o seu papel na série ‘Suits’.Meghan diz ainda que casou com o príncipe Harry em 2018, após um romance "conturbado"., afirma, referindo que fica furiosa quando ouve as pessoas dizerem que ela já sabia onde se ia meter:Thomas Markle, 75 anos, é a testemunha principal no processo que coloca os duques de Sussex contra o grupo de media britânico Daily Mail. O pai de Meghan vai depor contra a filha em tribunal e chamar-lhe mentirosa. Em causa está a publicação de uma carta que a duquesa enviou ao pai, em que o acusa de ignorar as suas mensagens. Mas Thomas vai provar que é exatamente o contrário.