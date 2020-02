Meghan e Harry recusaram proposta milionária para ir aos Óscares

"Foram honrados com o convite, mas declinaram", revelou à revista ‘Hello’ fonte oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, sem adiantar o motivo.Recorde-se que a renúncia dos duques de Sussex à Casa Real britânica foi alvo de várias piadas por parte de atores norte-americanos na última cerimónia de entrega dos prémios BAFTA.Num discurso lido em palco pela atriz Margot Robbie, Brad Pitt disse:AMIGOS DE JENNIFER LOPEZNa semana passada, Harry e Meghan foram os convidados de honra de uma conferência do banco norte-americano JP Morgan, em Miami. Em palco, o filho mais novo do príncipe Carlos confessou que há sete anos que está a fazer terapia para ultrapassar o trauma da morte da mãe, Diana de Gales, quando ele tinha 12 anos.Num comovente discurso, Harry disse ainda que não estava arrependido da decisão de se mudar para o Canadá porque a sua prioridade é a família e tudo fará para que eles nunca sofram com o assédio da imprensa. Depois da conferência, os duques de Sussex privaram com Jennifer Lopez e com o noivo, Alex Rodriguez. A cantora chegou mesmo a pedir a Meghan para levar Archie na próxima visita à sua mansão.