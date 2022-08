Meghan e Harry regressam ao Reino Unido

Um porta voz do príncipe Harry e da ex-atriz Meghan Markle anunciou que o casal irá regressar ao Reino Unido no âmbito de uma viagem à Europa programada para o próximo mês. Os duques de Sussex vão participar em diversos eventos de caridade no Reino Unido e na Alemanha.O périplo começa a 6 de setembro, altura em que aterram no em Inglaterra para participar na One Young World Summit, na cidade de Manchester. No dia seguinte, o casal viajará para a Alemanha para participar nos Invictus Games, evento para ex-membros do Exército, na cidade de Dusseldorf. E no dia 8 voltam à terra natal do príncipe para participar da gala beneficente Well Child Awards. Segundo declarações do porta-voz, o duque e a duquesa de Sussex “estão encantados com a perspetiva destas ações”.