Meghan e Harry rejeitados pelos vizinhos em Los Angeles

Por causa disto há já mesmo quem chame Harry e Meghan de "vizinhos do inferno". Segundo alguns moradores citados pelo jornal ‘Star’, o príncipe e a atriz são "os piores vizinhos de todos os tempos".Devido à atenção mediática em torno do casal, há ainda diversos turistas que não param de rondar a urbanização na esperança de conseguirem ver ou fotografar os duques. "As pessoas pagaram milhões para viver lá porque o local era bonito, privado e pacífico, mas com Harry e Meghan por perto, tudo se transformou num caos", afirmou um morador."Quando saem com os cães para passear, nem sequer fazem contacto visual com ninguém", afirmou um outro morador do condomínio. Alguma imprensa avança também que o casal está "a fechar lojas para fazer compras".Entretanto tem sido também notícia o facto de Harry e Meghan ajudarem a entregar comida a vários habitantes necessitados de Los Angeles.