Meghan e Harry voltam a juntar-se com a família na festa da rainha

Depois de ter sido vacinada contra a Covid-19, a rainha Isabel II vai retomar alguns dos seus compromissos oficiais e um deles deverá ser o evento Trooping The Colour, em junho, para celebrar o seu 95º aniversário. E será também a ocasião em que se vai reencontrar com o neto, Harry, e a companheira, Meghan Markle, que vivem nos Estados Unidos com o filho Archie, de dois anos. Os duques de Sussex deverão viajar nessa altura para Londres e passar algum tempo com a família, após meses de afastamento.









Isabel II tem estado mais resguardada durante este período de pandemia e, este fim de semana, informou que recebeu a primeira dose da vacina no Castelo de Windsor, juntamente com o marido, Filipe, duque de Edimburgo, onde têm passado o confinamento.

Os representantes da família real inglesa anunciaram que foi a monarca a pedir que se passasse a informação para se evitar “imprecisões e especulações” sobre a sua saúde.