Meghan enviou carta ao Rei Carlos III

Carlos III

Foto: Reuters

01:30

Uma semana após ter sido confirmada a ausência de Meghan Markle na coroação de Carlos III, veio a público que a duquesa de Sussex enviou uma carta ao monarca. A troca de correspondência remonta a 2021, logo após a polémica entrevista que Harry e Meghan concederam a Oprah Winfrey. O conteúdo das cartas, revelado pelo ‘The Telegraph’, esteve relacionado com as acusações de racismo que a duquesa fez à família real britânica, nomeadamente o episódio em que um membro da família real - identificado no manuscrito - especulou sobre o quão escuro seria o tom de pele do futuro filho do casal. De acordo com o jornal britânico, ambos concordaram que as declarações foram feitas sem malícia.





Depois do conteúdo das cartas ter sido divulgado, um representante da duquesa esclareceu que a mesma está a viver a sua vida no “presente” e pediu para acabarem com o “circo exaustivo” das notícias sobre o tema.