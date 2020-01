Meghan foge para o Canadá e prepara negócio milionário

Com a polémica no auge, o Palácio em estado de sítio e reuniões de emergência entre os principais membros da família real devido à decisão dos duques de Sussex em afastarem-se da realeza britânica, Meghan Markle abandonou o Reino Unido e refugiou-se no Canadá, debaixo de uma onda de críticas.Esta sexta-feira, o conhecido jornalista Eamonn Holmes chamou a duquesa de "horrível, manipuladora, fraca, mimada e irritante", enquanto a estrela de TV Piers Morgan atirava: "As pessoas dizem que sou demasiado crítico em relação a Meghan. Mas ela abandonou a própria família, o pai, a maior parte dos amigos, separou o Harry do irmão e agora afastou-o da família real. Dou o caso por encerrado", escreveu.Também Harry tem sido alvo de duras críticas e deverá juntar-se, nos próximos dias, à mulher no Canadá, enquanto em Inglaterra a Rainha ordenou que Carlos e William trabalhem para encontrar uma solução para manter os duques na família real.No comunicado que enviaram, Harry e Meghan garantiam que iriam trabalhar para ser financeiramente independentes e deixariam de receber dinheiro dos impostos pagos pelos contribuintes britânicos.No entanto, ao manterem o título de duques, os dois têm direito a uma quantia de 2,7 milhões de euros, provenientes de uma organização gerida pelo príncipe Carlos. Com a polémica a estalar, esse montante está a ser questionado e o próprio pai já terá ameaçado que se Harry levar em diante a sua decisão de cortar com a realeza, pode dizer adeus a este cheque anual.Certo é que Meghan mostra-se pouco preocupada com o dinheiro real, uma vez que já tem em vista negócios milionários, um dos quais com uma conhecida casa de alta-costura. Segundo o jornal ‘Daily Mail’, a duquesa já está em contacto com a Givenchy para uma parceria que lhe pode render um cachê de sonho.Também no cinema o nome de Meghan Markle passa a valer ouro e o montante que recebeu pela participação na série ‘Suits’ [400 mil euros] deverá atingir números astronómicos. O casal planeia ainda o lançamento de uma marca de merchandising, que pode gerar lucros de 500 milhões de euros.A Rainha foi vista pela primeira vez a sair da sua casa de campo, em Norfolk, desde que a polémica estoirou. Imprensa descreve o olhar de Isabel II como "gelado".Um amigo saiu em defesa de Meghan para garantir que a duquesa de sente "isolada e pouco amada" na família real. Byrony Gordon disse ainda que a mulher de Harry se sente "amordaçada".