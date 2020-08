Meghan impede Kate Middleton de ver o sobrinho Archie

Meghan encanta ao mostrar-se a ler uma história ao bebé Archie

Meghan Markle e Kate Middleton sempre mantiveram uma relação conturbada, que culminou com o afastamento dos maridos, William e Harry.Agora que a duquesa de Sussex e o príncipe foram viver para os Estados Unidos, era expectável que os ânimos acalmassem, mas tem acontecido precisamente o contrário.Segundo revelou uma fonte à imprensa internacional, as duase a antiga atriz não quer restabelecer qualquer tipo de laços com a família real britânica.Durante a quarentena, Kate Middleton terá demonstrado a intenção de, em alguns meses, promover um reencontro familiar, nomeadamente entre os filhos de ambos, mas Meghan Markle não terá achado piada à ideia. "A Kate fica muito triste pelo facto de os filhos não terem contacto com o Archie. Não queria, de todo, que eles crescessem sem relação, mas a Meghan não partilha dessa ideia", diz uma fonte.Enquanto Meghan Markle não poderia estar mais contente com a vida nos Estados Unidos, os amigos sentem que Harry está cada vez mais triste., admite um amigo de Harry.Também o facto de estar distante do irmão, William, começa a causar grande tristeza ao príncipe., explica a mesma fonte.