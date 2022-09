Meghan irrita família real

01:30

Vânia Nunes

As declarações de Meghan Markle, de 41 anos, à revista ‘The Cut’ caíram que nem uma bomba no seio da realeza inglesa, principalmente por terem sido dadas dias antes de se assinalar (ontem) 25 anos da morte da princesa Diana. A duquesa falou da relação do marido, Harry, com o pai, Carlos, e proferiu uma frase polémica que está a correr mundo. “O Harry disse-me: ‘Perdi o meu pai neste processo’. Não precisava de ser para eles os dois como foi para mim, mas essa é a decisão dele”. Meghan estaria a referir-se ao facto do companheiro ter optado por abandonar as obrigações reais, ao mesmo tempo que fazia uma comparação à sua própria história com o pai, Thomas Markle.









Perante a polémica que se gerou, um representante da duquesa de Sussex esclareceu à BBC News que esta foi mal interpretada, afirmando que Meghan “se referia ao seu próprio pai, de quem está afastada, dizendo que esperava que o mesmo não acontecesse com o marido”.

Entretanto, uma fonte próxima do príncipe Carlos revelou à agência de notícias PA que ele ficaria “triste” se Harry achasse que a relação deles estava perdida. “O príncipe de Gales ama os seus dois filhos”.





Meghan foi ainda questionada sobre se seria capaz de perdoar a sua família e até a do marido. “É preciso muito mais energia para não perdoar. Perdoar exige muito esforço. Eu realmente fiz um esforço ativo”.