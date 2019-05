Meghan já não vai ter o bebé em casa

13:31

Meghan Markle sempre sonhou ter o primeiro filho no conforto da sua casa, mas com o passar dos dias e sem sinais do bebé real, essa hipótese está cada vez mais distante.Segundo o jornal 'Daily Mail', a mulher do príncipe Harry já cumpriu o tempo de gestação e, caso a natureza não faça o seu trabalho nas próximas 48 horas, o parto terá de ser provocado, procedimento esse que terá de ser devidamente acompanhado no hospital.A expectativa não pára de aumentar em torno do nascimento do bebé, que será o primeiro filho da ex-atriz norte-americana com o príncipe.Até à data, ainda não foi anunciado o sexo do bebé, mas em Inglaterra já se especula que é uma menina e que o casal quer chamar-lhe Diana, em homenagem à princesa.