10:27

Além do príncipe Harry, também Meghan Markle abriu o coração no documentário emitido pela televisão inglesa. Pela primeira vez, a ex-atriz falou sobre os conselhos dados pelos seus amigos britânicos."Eles estavam felizes porque eu estava feliz. Mas diziam-me: "Tenho a certeza que ele é ótimo, mas não deves [casar] porque os tablóides britânicos vão destruir a tua vida".O entrevistador questionou a duquesa de Sussex em relação à forma como lida com a exposição mediática e foi surpreendido com as lágrimas de Meghan, que admitiu viver uma "luta" emocional.A guerra com a cunhada, Kate Middleton, também tem tirado o sono à mulher do príncipe Harry que admite sentir-se "vulnerável" com as acusações que lhe são feitas.