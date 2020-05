Meghan Markle acredita que existe uma "conspiração" contra ela na realeza

convencida de que existe uma teoria da conspiração" contra si por parte da sua antiga equipa de trabalho e de vários membros da família real enquanto exercia um cargo oficial na realeza britânica. De acordo com um especialista, a mulher de Harry sentia que tinha várias pessoas "contra ela" quando ela se juntou à realeza.



Uma das confidentes e amiga próxima de Meghan revelou agora que esta "se sentiu como uma intrusa desde o início" do romance com o príncipe Harry e nunca se sentiu parte da família.



Meghan Markle está

"Ela estava convencida de que havia uma conspiração contra ela e, portanto, optou por se isolar quando se mudaram para Frogmore. Acho que ela se sentiu uma estranha desde o início. Esta não era a vida que ela estava acostumada e queria sair", garantiu a mesma fonte.



Recorde-se que devido à polémica instalada na realeza britânica entre Meghan Markle e a família, o casal optou por abandonar as funções oficiais e mudar-se para Los Angeles.