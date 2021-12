Meghan Markle acusada de mentir sobre briga com Kate Middleton

Kate Middleton e Meghan Markle

Foto: Getty Images

06:00

Sónia Dias

Afinal, terá sido Kate Middleton a ficar lavada em lágrimas após a discussão com Meghan Markle, dias antes do seu casamento com o príncipe Harry. Kirstie Allsopp, amiga de Camilla Parker-Bowles, contou ao ‘The Telegraph’ que a mulher de William “perdeu o controlo” durante uma discussão com a cunhada por esta supostamente “maltratar” os empregados do palácio e acabou a chorar.









“A Kate nunca fica descontrolada, mas ficou furiosa ao saber que a Meghan andava a tratar mal o staff do Palácio de Kensington”, contou Allsopp. “Depois ela desatou a chorar e ofereceu flores à futura cunhada para fazerem as pazes”, acrescentou, lembrando que a duquesa de Cambridge tinha sido mãe há pouco tempo de Louis e estava fragilizada emocionalmente.

Recorde-se que o incidente foi mencionado por Meghan Markle durante a sua entrevista a Oprah Winfrey. Contudo, na altura, a duquesa de Sussex disse que foi ela quem ficou a chorar e que o motivo da discussão foram os vestidos das meninas das alianças.





Esta não foi a primeira vez que Meghan foi acusada de maltratar empregados, tendo chegado a despedir dois assistentes.