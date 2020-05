Meghan Markle acusada de ter tido sempre "comportamento de diva"

"Ela era muito difícil de lidar e era rude. Era difícil e mandona" , disse a pessoa em questão, que preferiu não revelar a identidade.



"As pessoas disseram-me, 'prepara-te porque ela é exigente'. Costumavam chamá -la de 'princesa'", confessou, sobre o momento em que o avisaram sobre como era Meghan, antes de trabalharem juntos, mostrando que a mãe do pequeno Archie já tinha uma má reputação no meio.



"Quando a vi, logo no momento em que ela chegou, nem sabia quem ela era e já agia como se fosse uma diva. Era a atitude, como falava com as pessoas, as regras", continuou.



"Era como se estivesse a chegar uma grande diva, que não queria que as pessoas a vissem, como se estivesses a andar na rua e quisesse escapar aos paparazzi", contou ainda.



Meghan Markle está a ser acusada de já ter "comportamento de diva" mesmo antes de casar com o príncipe Harry e se tornar membro da família real britânica.A ex-atriz tinha várias regras que exigia que fossem cumpridas. Uma delas, curiosamente, era não permitir que os seus pés fossem filmados.

"Assim que se dizia 'ação', ela sabia como fazer o seu trabalho. Assim que a câmara parava, já não era a pessoa mais amigável", afirmou, destacando Meghan como uma pessoa que, no fundo, se revelava "insegura e mimada".



O operador de câmara vai ainda mais longe e garante que Meghan Markle não merece tanta visibilidade como tem tido desde que casou com o filho mais novo da princesa Diana: "Não acho que ela mereça toda esta atenção. Não fiquei impressionado com ela e fiquei surpreendido por ela ter conquistado o príncipe Harry".



Recorde-se que Meghan decidiu afastar-se da realeza em conjunto com o marido, o príncipe Harry, no início deste ano. Atualmente, os dois estão a viver nos EUA, com o filho, o bebé Archie.



Após ter deixado a realeza, Meghan Markle pode estar a preparar-se para voltar a trabalhar no mundo da representação. Recentemnte, Tom Cruise surpreendeu ao mostrar que gostava de fazer uma parceria com a duquesa de Sussex.

Meghan Markle arrependida de abandonar a carreira