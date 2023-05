Muito se especulou sobre a ausência de Meghan Markle na coroação do rei Carlos III, a 6 de maio, em Londres.Nas últimas semanas, correu o boato na imprensa de que a ex-atriz e o príncipe Harry estariam à espera do terceiro filho e que esse seria o motivo para ela não comparecer às cerimónias.O casal foi visto a celebrar antecipadamente o Dia da Mãe nos EUA num restaurante de sushi na Califórnia.Uma vez que este é um prato que se deve evitar durante a gravidez, é pouco provável que Meghan esteja à espera do terceiro filho.