Meghan Markle afastada da melhor amiga

Duquesa corta relação com estilista que não apoiou movimento contra o racismo.

01:30

Meghan Markle decidiu afastar-se da melhor amiga, a estilista Jessica Mulroney, que está no centro de uma polémica por ter recusado juntar-se ao movimento antirracismo. A blogger Sasha Exeter denunciou a situação."Não estou a dizer que a Jessica seja racista, mas ela é muito consciente da sua riqueza, poder e privilégios que provêm da cor da sua pele. Nunca usou a sua voz para apoiar o movimento e não entendeu o motivo pelo qual o deveria fazer".Mulroney foi afastada da TV e já pediu desculpas. Ainda assim, a imprensa inglesa diz que a duquesa vai cortar relações com a amiga porque não quer estar associada a esta polémica.É "o início do fim da amizade", garante o ‘Daily Mail’.