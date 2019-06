Meghan Markle altera anel de noivado

Meghan Markle já voltou aos atos oficiais, depois de ter apresentado o filho Archie ao Mundo, e neste regresso a duquesa não escapou ao escrutínio da imprensa, que notou numa mudança no seu anel de noivado.Em vez da banda de ouro que a joia tinha, é visível que o anel oferecido pelo príncipe Harry está agora cravejado de pequenos diamantes brancos.O acessório de luxo conta ainda com uma grande pedra ao centro e dois delicados diamantes, que pertenciam à coleção particular da princesa Diana e que Harry fez questão de usar para pedir a ex-atriz em casamento.O renovado anel de Meghan é notícia na altura em que a imprensa britânica anuncia mais detalhes sobre o batizado do primeiro filho da duquesa e de Harry.O sacramento de Archie irá acontecer no próximo dia 4 de julho, data em que se celebra a independência dos Estados Unidos.