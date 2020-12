Meghan Markle apoiada pelo sogro em fase difícil

Se é verdade que toda a família real britânica soube do sucedido, é também um facto que foi Carlos o grande suporte no momento de dor do casal.revelou uma fonte ao ‘The Daily Beast’.Recorde-se que foi através do ‘The New York Times’ que a duquesa revelou na semana passada ter sofrido um aborto espontâneo, em julho, no que descreveu como "uma dor insuportável".Na mensagem revelava o momento de angústia: "Eu sabia, enquanto agarrava no meu primeiro filho, que estava a perder o meu segundo", escreveu.A ex-atriz, de 39 anos, partilhou a sua experiência para encorajar outras pessoas a refletirem e a "comprometerem -se em perguntar aos outros, ‘está bem contigo?’."