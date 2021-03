Meghan Markle arrasa família real inglesa em entrevista explosiva

Foram duas horas de uma conversa com Oprah Winfrey em que nada ficou por dizer. Numa entrevista verdadeiramente explosiva, emitida pela CBS no último domingo, e seguida por mais de dez milhões de pessoas, Meghan Markle disse-se vítima de bullying, acusou a família do marido de racismo e esclareceu a polémica com Kate Middleton, garantindo que a cunhada a deixou em lágrimas em vésperas do seu casamento.Recordando os primeiros tempos ao lado de Harry, Meghan admite, hoje, que não fazia a mínima ideia daquilo que a esperava no Palácio. "Eu não sabia exatamente o que era ser um membro ativo da família real", conta, recordando que no primeiro encontro com a rainha, Harry lhe disse minutos antes que tinha de fazer uma vénia, algo para o qual não estava preparada. No entanto, lembra essa conversa como "informal, fácil e encantadora".Os problemas começaram a poucos dias do casamento, nomeadamente com Kate Middleton. Meghan explicou que, ao contrário do que foi noticiado, não foi ela que deixou a cunhada em lágrimas. "Mas o contrário aconteceu", disse, detalhando que o desentendimento teve a ver com os vestidos das meninas das alianças. "Ela estava chateada com alguma coisa, mas depois pediu desculpa e enviou-me flores. Mas, na altura, fez-me chorar e magoou-me", afirmou, acrescentando ter ficado desiludida quando a história foi noticiada "ao contrário" e nunca desmentida por Kate ou alguém do Palácio. Algo que se tornou uma constante na vida de Meghan.Nos meses que antecederam e que se seguiram ao casamento, os jornais britânicos tornaram público o passado da ex-atriz, as guerras com o pai e a irmã e avançaram com notícias que segundo a duquesa eram falsas, mas que nunca foram desmentidas pela família real. "Disseram-me sempre para dizer ‘não comento’ e não me preocupar porque eles me iriam proteger. Mais tarde vim a perceber que não só não me protegiam como mentiam para proteger outros membros da família, e comigo não eram capazes de dizer a verdade para o fazerem."Em lágrimas no jardim da sua casa na Califórnia, Meghan garantiu ter entrado em depressão com a vida no Reino Unido. Mal se casou com Harry, afirmou que todos os pertences e o passaporte lhe foram "confiscados" e não podia fazer nada para além do que lhe estava atribuído em agenda. "Não é que se pudesse chamar um Uber ao Palácio", referiu, acrescentando que, com o passar dos meses, o seu estado psicológico se foi degradando ao ponto de pensar em pôr termo à vida. "Eu simplesmente não queria mais viver. E esses foram pensamentos constantes, aterradores, reais e muito claros." Na altura, a ex-atriz recorda que não podia ser deixada sozinha um segundo, mas lembra que quando pediu ajuda ao Palácio esta lhe foi negada porque não era benéfico para a imagem da "firma", como chama à família de Harry.Meghan, de 39 anos, que está à espera do segundo filho – uma menina – revelou que a sua passagem pela realeza foi um calvário e que tudo conseguiu piorar assim que soube que estava à espera de um bebé e tomou consciência de que o filho não iria receber um título real ou ter direito a segurança. Na entrevista sugeriu que isso pudesse estar relacionado com questões raciais. "Enquanto estive grávida, houve conversas sobre o bebé não vir a ter segurança, sobre o facto de não receber um título e ainda sobre quão escura a pele dele poderia ser quando nascesse. Isso chegava até mim através do Harry, foram conversas que a família teve com ele. Era muito difícil ouvir", explicou, recusando-se a referir o nome do membro da família que discutiu este assunto.A entrevista exclusiva dos duques, que foi vendida à CBS, rendeu entre sete e nove milhões de dólares (5,8 e 7,6 milhões de euros) ao canal ‘Oprah’, que lucrou ainda mais dois milhões ao ceder os direitos à ITV, que ontem emitiu a conversa em Inglaterra.Há anos que o país não assistia a uma entrevista tão polémica a envolver a família real – a última tinha sido dada pela princesa Diana à BBC, em 1995, quando admitiu que o seu casamento não resultou porque "eram três" na relação, referindo-se à amante do marido, Camilla Parker-Bowles.Segundo a imprensa britânica, a família está em choque com a entrevista, mas não se pronunciou oficialmente sobre a mesma. No entanto, os críticos já se fazem ouvir, posicionando-se do lado da rainha.O apresentador britânico Piers Morgan, uma das vozes mais ativas, acusa a ex-atriz de hipocrisia, de chorar pela sua privacidade quando depois a expõe, abrindo a porta da sua mansão de 14 milhões, de se dizer uma prisioneira no Palácio quando viajava para Nova Iorque e dava um baby shower de meio milhão para os amigos, durante a gravidez, e de manchar propositadamente a imagem da coroa, que capitalizou ao assinar um acordo milionário com a Netflix. A polémica promete continuar.Depois do relato de Meghan, Harry tomou a palavra para defender a mulher. Disse que sair da realeza foi a única solução para salvar uma Meghan emocionalmente destroçada e evitar que a história da mãe se repetisse. "Saí pela falta de apoio", lamentou, acrescentando que a relação com o pai, o príncipe Carlos, se deteriorou. "Tive três conversas com a minha avó e duas com o meu pai até ele deixar de me atender o telefone", disse, recordando que a preocupação do pai era que deixasse todos os seus pontos da vontade de abandonar a realeza "por escrito" e que lhe cortou todo o apoio financeiro. "Desiludiu-me porque ele já passou por algo parecido, e sabe qual é a dor que se sente."Sobre o irmão, William, declarou o seu amor profundo, mas não escondeu que estão "afastados". No entanto, acredita que o tempo curará tudo.Ao recordar a mãe, Harry não tem dúvidas de que a princesa Diana estaria do seu lado no meio de toda esta polémica. "Acho que ela estaria muito zangada com tudo isto. Mas o que ela quereria é que fossemos felizes."