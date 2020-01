Meghan Markle arrependida de ter abandonado carreira pelo casamento

Meghan Markle mudou a sua vida para casar com Harry e para isso teve de abandonar a reprensentação. A duquesa de Sussex integrava o elenco da série 'Suits', um projeto que teve de rescindir quando começou a pertencer à família real.Sally Bedell Smith, a biógrafa oficial da Casa Real, em declarações à revista 'Vanity Fair', garantiu que a americana se arrependeu de deixar a sua vida nos Estados Unidos., começou por revelar a especialista em realeza.", contou.Sally revelou, ainda, que Meghan Markle manteve a sua equipa de agentes de Hollywood, incluindo Nick Collins, a trabalhar na futura carreira da atriz enquanto esteve a viver em Londres.A verdade é que a atriz já começou uma vida nova em Vancouver, no Canadá, ao lado do marido e do filho, Archie. Para além do mais, desde que foi anunciado que o casal tinha abdicado dos deveres reais, surgiram propostas de filmes, programas e séries.Ellen DeGeneres revelou ao 'DailyMail' que vai entrevistar a duquesa de Sussex e que está "muito emocionada" com esta que é a primeira entrevista de Meghan Markle depois de se ter mudado para o Canadá.Especialistas sobre a família real garantem que os duques de Sussex podem ganhar milhões de euros se optarem por seguir a vida no mundo mediático.