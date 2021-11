Meghan Markle causa desconforto com entrevista a Ellen DeGeneres

Meghan Markle e Harry vivem atualmente nos EUA

Foto: EPA

Miguel Azevedo

Já começa a tornar-se num hábito. De cada vez que Meghan Markle abre a boca, a família real britânica estremece. Desta vez, a duquesa foi convidada do programa de Ellen DeGeneres e as suas declarações voltaram a causar desconforto, diz Neil Sean, especialista em monarquia.Na entrevista a DeGeneres, Meghan recordava o último encontro que teve com Harry, numa festa de Halloween em Toronto, Canadá, antes de o namoro ter sido oficializado, e referiu que a princesa Eugenie e o marido, Jack Brooksbank, também lá estavam. "Vestimos máscaras de Halloween para termos uma noite divertida na cidade ainda antes do Mundo saber que éramos um casal", disse, referindo que os quatro usaram máscaras bizarras e que ninguém conseguiu reconhecê-los."Conseguimos ter uma última noite fora divertida", afirmou. Ora, segundo Neil Sean, Meghan terá cometido primeiro uma inconfidência, já que "a princesa Eugene poderia querer manter segredo sobre o assunto", e depois deu a entender uma relação de amizade que, na verdade, não existe.Esta entrevista foi dada uns dias depois de ter ido para o ar na BBC (22 de novembro) a primeira parte do documentário ‘The Princes and the Press’, sobre Meghan Markle. Nele, dá-se a entender que o Palácio de Kensington, a residência oficial de Kate Middletton e do príncipe William, poderá ter estado por detrás "da difusão de notícias negativas" sobre a norte-americana com vista a passar uma imagem publica da ex-atriz não muito abonatória.