Meghan Markle causa polémica com título de Archie

A polémica entrevista decontinua a fazer correr muita tinta. Entre desabafos, acusações e insinuações, a atriz pode, no entanto, ter cometido uma gafe monumental ao dizer que opor causa das preocupações da família real sobre o "quão escura" poderia ser a sua pele.A especialista em assuntos reais, Katie Nicholl, diz, no entanto, que Meghan não foi verdadeira e que conhece os motivos constitucionais pelos quais o filho não recebeu o título. ", diz.É que as regras foram determinadas pelo rei George VI há mais de um século. Archie, com dois anos, é o sétimo na linha de sucessão ao trono britânico, ficando atrás do avô, Carlos; do tio William; dos primos, George, Charlotte e Louis; além do pai, o príncipe Harry, pelo que não tem direito ao título de príncipe.