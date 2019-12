Meghan Markle convidou por interesse estrelas de Hollywood para o casamento

Harry Meghan a caminho do copo de água após o casamento

Meghan Markle teve no seu casamento com Harry, em maio do ano passado, caras conhecidas como George Clooney e a mulher, Amal, e até a apresentadora Oprah Winfrey marcou presença.Na altura, os convidados foram apresentados como grandes amigos da antiga atriz, mas sabe-se agora que não o são tanto assim. Segundo o biógrafo real Andrew Morton, tudo não passou de uma estratégia montada pela duquesa de Sussex."Foi uma jogada de grande inteligência por parte de Meghan. Convidou superestrelas de Hollywood, que não conhecia assim tão bem, mas que já a tinham defendido publicamente e que era conveniente ter do seu lado", começa por explicar o especialista em realeza britânica, acrescentando que, com estes convites, Meghan Markle posicionou-se junto a algumas das figuras mais poderosas e influentes de Hollywood.