Meghan Markle dá entrevista a quem pagar mais

Meghan Markle arrependida de abandonar a carreira

As propostas são muitas e cada vez mais elevadas.Estações de televisão como a britânica BBC ou a norte-americana NBC estão na corrida, apesar da preferência de Meghan recair sobre Oprah Winfrey, uma figura que sempre admirou. Tudo depende do que a apresentadora estiver disposta a pagar para conversar com a mulher do príncipe Harry sobre tudo o que aconteceu na sua vida desde que passou a fazer parte da família real britânica e quais os seus planos para o futuro.Espera-se que a entrevista com Meghan Markle, que está a viver em Los Angeles, tenha um impacto idêntico à da que foi concedida pela princesa Diana a Martin Bashir em 1995. Nela, recorde-se, Lady Di contou tudo sobre as traições do marido, o príncipe Carlos.. "Quando ela fazia parte da casa real, seria impensável dar uma entrevista a solo sobre a sua vida. Mas agora ela é livre de o fazer", disse uma fonte próxima da duquesa ao jornal ‘Daily Star’.Contudo, também há quem já tenha alertado Meghan para os riscos que corre ao dar esta entrevista. "", comentou um fã na rede social Twitter. "Se ela falar mal da família real isso não vai abonar a favor dela. Todos vão acreditar que ela casou com o Harry só por dinheiro e publicidade", adiantou outro.Na opinião de Penny Junor, autora de livros sobre a realeza, a entrevista de Meghan pode mesmo levar Isabel II a "perder a paciência", tal como aconteceu com a princesa Diana, nos anos 90. "Ela cometeu um erro. A entrevista não só prejudicou a monarquia britânica como também trouxe duras consequências para os príncipes Harry e William, que na altura eram muito novos. É muito difícil antecipar as consequências que uma entrevista deste tipo pode ter e é bem possível que ela venha a arrepender-se", avisa a escritora, em entrevista à revista ‘New Idea’.O facto de Harry e Meghan terem cortado todo o tipo de ligações com quatro tabloides britânicos na última semana, aos quais enviaram uma carta a anunciar o seu "compromisso zero" com estas publicações - ‘The Sun’, ‘The Daily Mail’, ‘The Mirror’ e o ‘The Express’ - só veio reacender a guerra dos duques de Sussex com a imprensa.