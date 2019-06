Meghan Markle despreza os velhos amigos

A duquesa de Sussex é acusada de ter mudado a sua postura a partir do momento em que se tornou oficialmente mulher do príncipe Harry, mas agora há quem garanta que, afinal, essa mudança começou mais cedo.De acordo com a apresentadora britânica e ex-amiga da atriz, Lizzie Cundy, a duquesa alterou o seu comportamento "da noite para o dia" assim que começou a namorar com o filho mais novo da princesa Diana. "Conhecemo-nos num jantar de caridade em 2013 e demo-nos logo muito bem.Na altura, também a Meghan estava solteira e disse que estava à procura de um grande amor", começa por contar Lizzie, acrescentando que já na altura a duquesa lhe referiu que gostaria de namorar com alguma figura pública. "Perguntou-me: ‘Conheces algum tipo famoso? Estou solteira e adoro homens ingleses’, disse-me, ao que eu respondi: ‘Bem, posso ver o que se arranja para ti.’"A apresentadora dá conta que, depois desse jantar de caridade, as duas mantiveram-se em contacto com regularidade e chegaram e encontrar-se mais vezes quando Meghan ia até ao Reino Unido, a última das quais quando começou o romance com Harry.Mas Lizzie afirma que foi a partir de então que tudo mudou.Ao aperceber- -se, através da imprensa, que a então atriz estava a viver um romance digno de um conto de fadas, enviou uma mensagem à amiga, algo comovida, a felicitá-la, mas esta ignorou-a. "A partir daí, foi como se me tornasse um fantasma para a Meghan. A verdade é que dizem que foi aconselhada pelo Palácio a cortar com as velhas amizades, mas fiquei sentida."Desde que se tornou mulher de Harry que Meghan tem estado no centro de várias polémicas.De momento, não mantém qualquer relação com o pai ou com a irmã, e a mãe, Doria, é o único elemento da família com quem convive.No palácio, tem fama de pouco amigável e já entrou em conflito com assistentes pessoais, que batem frequentemente com a porta meses após a sua contratação.