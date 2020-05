Meghan Markle deu murro na mesa para não 'estar na sombra' de Kate Middleton

Amá relação entre Meghan Markle e a cunhada terá tido um papel determinante na decisão de a duquesa abandonar a realeza britânica, dizem novos artigos publicados pela imprensa inglesa. De acordo com as últimas notícias, a mulher de Harry não suportava, e não conseguia encarar a possibilidade de esta vir a ser rainha de Inglaterra., diz uma fonte, acrescentando que a boa relação entre as duas só durou nos primeiros meses".De acordo com a imprensa britânica, desde que Harry e Meghan se mudaram para os EUA que a relação entre os irmãos continuou tensa e sem sinais de melhorias.Os dois não falaram praticamente desde então. "O William não consegue perdoar aquilo que considera ser uma traição e principalmente o facto de Harry os ter abandonado numa altura tão crítica. Quando o pai teve coronavírus, a rainha teve de se isolar, com funcionários doentes no palácio, foi o William que teve de assumir tudo. Nessa altura, precisou do irmão e ele não estava lá", diz a fonte.A viver em Los Angeles com Meghan, o príncipe Harry não estará perfeitamente adaptado à vida nos EUA. Enquanto a antiga atriz está como peixe na água, notícias dão conta que o duque de Sussex se sentee afastado de todos os amigos., diz outra fonte.O casal, recorde-se, celebrou recentemente o primeiro aniversário do filho Archie.