Meghan Markle diz adeus ao Reino Unido e brilha na despedida

estão no Reino Unido, onde preparam a despedida da realeza.Na última quinta-feira, marcaram presença no último ato oficial como membros da realeza e a ex-atriz deslumbrou com um vestido azul turquesa, que salientou a sua excelente forma física, quase um ano depois de ter sido mãe do pequeno Archie.O casal marcou presença numa entrega de prémios, em Londres, e chegou ao evento à chuva. Harry e Meghan estiveram sempre sorridentes, de mãos dadas e muito cúmplices, com a ex-atriz a revelar:À chegada dos duques ao evento, houve aplausos, mas também um sonoro 'boooooo'.Cumprido o protocolo, os duques preparam-se para dizer adeus em definitivo e viajar até ao Canadá para levar uma vida financeiramente independente da casa real britânica.