Meghan Markle é a figura mais popular da realeza britânica

Meghan Markle foi considerada a figura mais popular da família real britânica. De acordo com um estudo levado da agência OnBuy, a duquesa de Sussex conseguiu 14,5% dos votos, sendo seguida de perto pela cunhada, Kate Middleton, que somou 14,4%. Logo a seguir, em terceiro lugar da lista, surge a rainha Isabel ll, com 14,3% votos. Já o príncipe Harry ocupa a quarta posição, com 14,2%, ficando à frente do irmão, William.









Recorde-se que Meghan e Harry anunciaram, em janeiro, a sua decisão de abandonar a Casa Real britânica. Atualmente, o casal está a viver na Califórnia, com o filho, Archie, de um ano e meio.

Império não pára de crescer



Nos Estados Unidos, Meghan, de 39 anos, está a construir um verdadeiro império e já se diz que o próximo passo é a Casa Branca. Para já, a ex-atriz adquiriu capital numa empresa que faz cafés instantâneos com leite de soja. Além disso, os duques de Sussex assinaram um acordo com a Netflix para produzirem documentários e filmes, e segundo a ‘Variety’ vão ter um podcast no Spotify.

Por definir está a cadeia televisiva a quem Meghan dará a sua primeira grande entrevista desde o ‘Megxit’.



Louis é a estrela do postal de Natal

Os duques de Cambridge já divulgaram o seu postal de Natal, onde aparecem com os filhos: George, de sete anos, Carlota, de cinco, e Louis, de dois. Na fotografia é o elemento mais novo da família que rouba as atenções, com o seu enorme sorriso, ao mesmo tempo que parece ter se ser ‘agarrado’ pelo pai e pela mãe para ficar quieto. "O duque e a duquesa têm muito prazer em partilhar a nova imagem da sua família, que serve de postal de Natal deste ano", diz no Instagram.



Charlene com cabelo rapado

A princesa Charlene do Mónaco deixou os súbditos chocados com a sua mudança de visual radical. Aos 42 anos, a mulher do príncipe Alberto apostou num corte de cabelo estilo punk e rapou um dos lados da cabeça. Além disso, optou por um tom mais escuro, abandonando o louro platinado.