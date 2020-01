Meghan Markle é arrasada por súbditos e acusada de egoísmo

Um dos principais reparos envolve o internamento clínico do príncipe Philip, que só recebeu alta hospitalar dois dias antes da Consoada.Nem isso demoveu os duques de Sussex de viajarem ao Canadá., disse uma fonte próxima da realeza ao jornal ‘The Sun’.Enquanto a rainha Isabel II servia o tradicional almoço de Natal aos familiares, onde se incluíam William e Kate, Carlos e Camilla, e outros membros reais, Harry e Meghan desfrutavam de um manjar dos deuses, na propriedade de luxo em Vancouver, no Canadá.Ficaram instalados durante todo o decorrer da recente época festiva, acompanhados por Doria Ragland. A mãe da duquesa ficou atentamente dedicada ao neto Archie, que nem sempre tem oportunidade de ver.A escolha de Vancouver, no Canadá, não foi ao acaso. Este é um lugar querido a Meghan Markle, que se familiarizou com a localidade, que serviu de pano de fundo às gravações de série ‘Suits’.Curioso ou não, também Harry tem um forte apreço pelo Canadá. Antes de conhecer a mulher, o irmão de William viajava com alguma regularidade para este país, cerca de duas vezes ao ano.