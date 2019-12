Meghan Markle é fã de terapias orientais

Depois de Archie nascer, em maio, o especialista enviou à recém-mamã um conjunto de produtos para ajudar o seu corpo a recuperar tudo aquilo que perdeu durante a gestação e a facilitar na amamentação., explica uma fonte próxima da casa real, adiantando que o próprio Harry se submeteu a várias sessões de acupuntura com Barr dias antes do casamento, de forma a reduzir o stress.Atualmente, a duquesa continua a recorrer ao terapeuta, que a visita regularmente na sua nova residência, em Frogmore Cottage, e que está a ajudá-la a recuperar a forma física e, também, o equilíbrio mental com recurso a esta técnica milenar."Costumava ter enxaquecas debilitantes - que me obrigavam a ser hospitalizada - e a acupuntura mudou-me a vida", explicou Meghan numa entrevista em 2015.Além da acupuntura, Meghan também pratica ioga desde os sete anos com a mãe, Doria Ragland. Durante as obras em Frogmore Cottage, fez questão de construir um estúdio onde pode praticar esta modalidade longe dos olhares indiscretos.No que toca a exercício físico, a duquesa também adora correr e fazer pilates. Já na alimentação, prefere produtos orgânicos.