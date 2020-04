Meghan Markle e Harry acusados de censura

Recusam colaborar com alguns jornais britânicos devido à cobertura “invasiva”.

Sónia Dias

A guerra entre os duques de Sussex e os tabloides britânicos ganhou uma nova dimensão. Depois de enviarem uma carta aos editores dos jornais ‘The Sun’, ‘Daily Mail’, ‘Daily Express’ e ‘Daily Mirror’, a dizerem que no futuro haverá "compromisso zero" com os mesmos, devido à cobertura "falsa" e "invasiva" que fazem, Meghan e Harry estão a ser acusados de "censurar" os órgãos de comunicação numa altura em que estes estão mais vulneráveis.

"Apesar de já não se considerarem realeza, continuam a ser figuras públicas e já mostraram a sua intenção de continuar a sê-lo. Agora querem definir com que meios colaboram e quais ignoram", lamentou Ian Murray, diretor da Sociedade de Editores, sublinhando que se trata de um "boicote" à imprensa.

A carta dos duques de Sussex surge poucos dias antes do processo judicial de Meghan Markle contra uma das publicações ir a julgamento no Supremo Tribunal de Justiça de Londres.



