Meghan Markle e Harry ampliam fortuna em 100 milhões

13:29

Se é verdade que no início do ano a revista ‘Forbes’ noticiava que a fortuna deera mais pequena do que se pensava, o facto é que os duques de Sussex têm feito, nos últimos meses, verdadeiros contratos milionários e já terão aumentado o império financeiro em cerca de 100 milhões de euros.A contribuir para a fortuna recente de Harry e Meghan está um, que vários especialistas de Wall Street apontam valer cerca de. Os duques preparam-se ainda para assinar uma parceria com a Proctor and Gamble (corporação multinacional americana de bens de consumo), embora ainda não tenha sido divulgada qualquer informação quanto aos valores envolvidos. Esta semana, foi também notícia o facto de Harry ter aceitado participar num projeto de Oprah Winfrey para a Apple TV numa série intitulada ‘The Me You Can’t See’, sobre saúde mental.Recorde-se que na famosa entrevista de Harry e Meghan a Oprah, o príncipe havia confessado que, depois de ter visto quebrado o apoio financeiro por parte da coroa inglesa, ele e a mulher viviam da herança que tinham recebido da mãe Diana, que morreu em agosto de 1997 num acidente de carro.A herança que Harry recebeu aos 25 anos teria, inicialmente, o valor de 7,3 milhões de euros, mas atualmente, por causa de juros, rondaria os 10,6 milhões. ", acrescentou Harry ainda no decorrer da entrevista.