Meghan Markle e Harry desvendam qual a primeira série que estão a criar

fecharam um acordo milionário com a plataforma Netflix.Esta terça-feira, 6 de abril, a Archewell Productions, produtora criada pelos duques de Sussex, anunciou que vai lançar em 2022 uma, um jogo que Harry é fã, intitulada dePara desenvolver o projeto, o casal contratou Orlando Von Einsiedel e Joanna Natesegara, cineastas premiados com vários Óscares. 'Heart of Invictus' vai contar a história dos atletas que competem nos Invictus Games 2022. A competição acolhe militares feridos ou doentes de diferentes países em nove modalidades.Harry não esconde o orgulho que sente pelo projeto que está a criar. ", garantiu através de um comunicado.

"Sendo a primeira série da Archewell Productions com a Netflix, em parceria com a Invictus Games Foundation, eu não poderia estar mais animado com o que vem pela frente e orgulhoso da comunidade Invictus".



Desde que a Invictus Games foi lançada em 2014, que Harry se confessou fã da competição. Para além de produtor, Harry também vai aparecer na plataforma como ator mas, segundo o comunicado, o foco estará nos militares e nas suas "histórias poderosas de resiliência e esperança".



Ted Sarandos, diretor de conteúdos da Netflix, conta que a Archewell Productions está empenhada na sua primeira série. "Desde o momento em que os conheci, ficou claro que os Invictus Games ocupam um lugar muito especial nos seus corações. Não poderia estar mais feliz pelo facto da sua primeira série para a Netflix mostrar isso ao mundo de uma forma nunca vista antes", garantiu.