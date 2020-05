Meghan Markle e Harry em mansão de 17 milhões

Meghan Markle e o príncipe Harry

Foto: Reuters

01:30

Harry e Meghan cumprem rigorosas medidas de isolamento social em Los Angeles. De acordo com o ‘Daily Mail’, os duques estão desde março a viver numa mansão avaliada em 17 milhões de euros, que pertence ao ator Tyler Perry, que terão conhecido através de Oprah Winfrey com quem mantêm uma relação de proximidade, o que terá motivado o acordo discreto.A mansão, que cumpre todos os requisitos de segurança do casal, está localizada no cimo de uma colina com uma vista deslumbrante. Integrada num condomínio de luxo, conta com dezenas de divisões, oito das quais são quartos e 12 casas de banho.Apesar de se manterem na propriedade há dois meses não se sabe se os duques arrendaram a casa ou se são convidados do artista.