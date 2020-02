Meghan Markle e Harry jantaram com Jennifer Lopez e Alex Rodriguez

de um banco de investimento, em Miami, na passada quinta-feira, dia 6,

e acabaram por ir jantar com Jennifer Lopez e Alex Rodriguez.



"Harry e Meghan deram-se muito bem com a Jennifer e com o Alex", revelou uma testemunha ao site 'Page Six' .



"JLo até convidou o casal a levar Archie à sua mansão, em Miami, para que ele possa brincar com as crianças dela".



Recorde-se de que o casal se afastou dos deveres reais, no início de janeiro.