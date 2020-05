Meghan Markle e Harry planeiam segundo filho

Os duques de Sussex estão a reorganizar a sua vida nos Estados Unidos e, em breve, podem aumentar a sua família. De acordo com a imprensa internacional, Meghan já revelou a alguns amigos mais próximos que faz parte dos seus planos dar um irmão a Archie, que celebrou o seu primeiro aniversário no passado dia 6.estarão apenas à espera que termine a quarentena para colocar em prática os seus planos. Até lá, o casal aproveita para escolher a nova casa em Los Angeles, onde vive a mãe da duquesa, Doria Ragland, que será uma ajuda preciosa quando chegar o novo elemento da família.Segundo o jornal ‘The Sun’, Harry e Meghan Markle estão de olho numa mansão de 11,9 milhões de euros, localizada no mesmo bairro onde vivem estrelas de Hollywood como Tom Hanks e Ben Affleck.Meghan quer que a mãe vá viver com ela na casa nova. Por este motivo, procura uma propriedade que tenha um espaço independente para a progenitora, de forma a ter mais privacidade, uma vez que é uma mulher muito independente.O facto de a duquesa de Sussex não confiar em ninguém para tomar conta do filho faz com que a proximidade com Doria seja ideal. Já quando nasceu Archie, Meghan contou com o apoio da mãe, que se mudou temporariamente para Inglaterra para ajudar a filha na sua nova tarefa.