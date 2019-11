Meghan Markle e Harry: Rainha faz ultimato

Avida detem estado envolta em várias polémicas que têm afetado a vida do casal.A guerra com a imprensa britânica tem subido de tom e duquesa de Sussex acusou o ‘Mail on Sunday’ de organizar um campanha de histórias "falsas" contra si. De acordo com os novos detalhes do processo contra o Associated Newspapers, terão sido publicados artigos "falsos" sobre a duquesa de Sussex, o que terá originado uma enrame tensão entre a família real, que tem acompanhado o caso – que ganha cada vez mais mediatismo – com grande preocupação.Enquanto o processo que o casal interpôs decorre em tribunal corre, Meghan e Harry têm optado por não se manifestar publicamente sobre o assunto e preparam-se para acalmar a agenda de compromissos oficiais, a pedido da rainha, que já terá feito um ultimato ao casal para que este pare com as polémicas.Durante as próximas seis semanas, os duques de Sussex irão dividir o tempo de descanso entre o Reino Unido e os EUA.Meghan e Harry optaram por passar, pela primeira vez, o Dia de Ação de Graças e o Natal com a mãe da ex-atriz, Doria Ragland. Uma decisão consciente mas que voltou a levantar vários problemas entre a família real, uma vez que é o primeiro Natal de Archie.Segundo a imprensa britânica, a rainha Isabel II não está satisfeita com o comportamento do casal, que se mostra cada vez mais isolado nos últimos tempos e critica a divisão que está criada na família, com o afastamento entre os irmãos William e Harry.