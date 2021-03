Meghan Markle é investigada e acusa a família real de "perpetuar falsidades"

do Palácio de Kensington, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado oficial, esta quarta-feira, dia 3, onde informa que Meghan vai ser investigada face às graves denúncias, que põem em causa a sua conduta. No comunicado, o Palácio de Buckingham diz que está "muito preocupado" com as acusações feitas por antigos funcionários dos Duques de Sussex ao jornal 'The Times' e que a equipa de Recursos Humanos irá analisar as circunstâncias descritas no artigo. "A Casa Real tem uma política de dignidade no drabalho em vigor há vários anos e não tolera e não tolerará intimidação ou assédio no local de trabalho", pode ler-se.