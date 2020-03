Meghan Markle e Príncipe Harry mudam-se para os Estados Unidos para cumprir quarentena

Depois de terem abandonado a realeza britânica, Harry e Meghan deixaram o Canadá, onde estavam a viver, e mudaram-se para Los Angeles, na Califórnia, para aquela que será a morada definitiva do casal.

De acordo com a imprensa internacional, os duques voaram para os Estados Unidos da América num jato particular. "O Harry e a Meghan deixaram o Canadá para sempre", avançou uma fonte ao jornal ‘The Sun’.





A mudança repentina do casal prendeu-se com a pandemia de coronavírus e com o possível fecho das fronteiras por tempo indeterminado. Desta forma, o casal decidiu antecipar a mudança e já se encontra na nova casa, onde está a cumprir as medidas de isolamento com o filho Archie, de dez meses.

Um destino escolhido ao pormenor pelo casal, uma vez que Doria Ragland, mãe de Meghan, também vive na Califórnia. Além disso, Meghan e Harry querem inserir-se na alta sociedade norte-americana.



Príncipes em homenagem

Os filhos de William e Kate, George, Carlota e Louis, prestaram uma homenagem a todos os profissionais de saúde que combatem o surto de coronavírus. No vídeo, as crianças surgem sorridentes a bater palmas.



Príncipe reaparece após teste

Depois de ter testado positivo para Covid-19, o príncipe Carlos regressou às redes sociais para partilhar uma imagem sua a aplaudir os profissionais do Serviço Nacional de Saúde.



O herdeiro ao trono britânico, de 71 anos, apresenta sintomas ligeiros da doença. A mulher, Camilla, não está infetada.