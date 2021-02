Meghan Markle e Príncipe Harry: regresso a Inglaterra separa casal Príncipe Harry terá de deslocar-se este ano ao Reino Unido para várias celebrações, mas a mulher e o filho poderão não acompanhá-lo.

08 fev 2021 • 14:02

Sónia Dias

Existem três grandes motivos para que o príncipe Harry regresse a Inglaterra nos próximos meses. A rainha Isabel II assinala o seu 95.º aniversário dia 21 de abril (apesar de a data só ser oficialmente celebrada a 12 de junho, com o desfile Trooping the Colour), o duque de Edimburgo completa 100 anos no dia 10 de junho e, a 1 de julho, será inaugurada uma estátua em homenagem à princesa Diana no Palácio de Kensington, em Londres.

Um ano depois de ter deixado o seu país de origem com a mulher e o filho, Harry regressará a Inglaterra para marcar presença nestes três momentos tão importantes para a realeza britânica e, também, para discutir o seu novo papel na família. A única dúvida agora é saber se Meghan e Archie - que celebra o seu 2.º aniversário no dia 6 de maio - o vão acompanhar nesta viagem.

De acordo com o ‘Daily Mail’, que falou com várias pessoas próximas do casal, é muito possível que a duquesa de Sussex permaneça nos Estados Unidos com o filho, até porque a sua presença em Inglaterra iria desviar as atenções dos verdadeiros protagonistas. A evolução da pandemia é outro dos motivos pelos quais Harry e Meghan ainda não tomaram uma decisão definitiva sobre este assunto.

