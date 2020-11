Meghan Markle evita confronto com a rainha

Harry volta a Inglaterra até ao final do ano para “enfrentar a família”, mas duquesa poderá ficar nos EUA para evitar embate com a rainha.

Príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle

Foto: Reuters

18:11

Entre outros assuntos, está em causa o facto de o casal ter recentemente gravado um vídeo a apelar ao voto nas eleições norte-americanas, algo que ter causado desconforto à rainha Isabel II. No centro da conversa deverá também estar a situação fiscal de Harry nos EUA, uma vez que o príncipe corre o risco de ter que revelar os seus rendimentos e expor desta forma questões económicas ligadas à coroa britânica.Um artigo publicado na revista ‘Heat’ refere que o príncipe sabe que não pode fugir para sempre do confronto com o pai, o irmão e a avó e acrescenta que a família real sabe que Meghan "é uma causa perdida", embora gostasse de a ter presente.Apesar de tudo isto, há outra imprensa que garante que Harry regressará sim a Inglaterra com a mulher, uma vez que ambos irão testemunhar num processo judicial que os opõe ao jornal ‘Daily Mail’. Paralelamente a tudo isto, e contrariando notícias de que Harry e Meghan Markle até estariam "em crise", os dois lançaram recentemente o site da sua instituição de caridade Archewell e fizeram mesmo alguma fotos oficiais. Os duques de Sussex não pararam também os seus esforços filantrópicos em nome da família real.O facto é que há largas semanas que o chalet de Frogmore está a se preparado para o regresso de Harry. Falta mesmo saber se Meghan irá consigo.