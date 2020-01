Meghan Markle faz a primeira aparição após polémica

Charity Downtown Eastside Women's Center

"Veja com quem tomamos chá hoje! A duquesa de Sussex, Meghan Markle, visitou-nos hoje para debater questões que afetam as mulheres no mundo", pode ler-se na descrição da imagem.Esta visita aconteceu no momento em que o príncipe Harry estava em negociações com a rainha Isabel II, o príncipe Carlos e o príncipe William para debeter do futuro na coroa britânica.Além do anúncio de que iria deixar a realeza que gerou um enorme choque com os britânicos, Meghan está envolvida num processo judicial com o pai. TEm causa está uma polémica carta que Meghan enviou para o pai depois de se casar com Harry.