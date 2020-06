Meghan Markle foge com milhões em joias de Diana

Meghan Markle está novamente debaixo de fogo.Trata-se de um tesouro avaliado em cerca de 8,8 milhões de euros, do qual a duquesa de Sussex não conseguiu abrir mão.De acordo com a ‘National Enquirer’, que contactou uma fonte do Palácio de Windsor, o príncipe William ficou furioso ao saber que o irmão, Harry, e a cunhada não hesitaram em "virar as costas aos seus deveres reais para se tornarem estrelas de Hollywood, mas fizeram questão de levar com eles uma garantia, no caso de alguma coisa correr mal". O duque de Cambridge teme agora pelo destino das joias da mãe e já pediu para serem devolvidas, um pedido que foi imediatamente rejeitado.Mas parece que os 8,8 milhões de joias não são suficientes para Meghan. Segundo a mesma fonte, ela já "exigiu" que Kate Middleton "devolva" um anel de Diana que supostamente foi deixado a Harry pela mãe em testamento.A verdade é que desde que ficou noiva do príncipe Harry, Meghan tentou por diversas vezes deitar as mãos às joias da Princesa do Povo. No dia do seu casamento, por exemplo, ela exigiu usar uma tiara de esmeraldas que pertencia a Diana e ficou furiosa quando Isabel II ordenou que usasse uma em diamantes.Recorde-se que Harry mandou desenhar um anel para assinalar o noivado com Meghan, em 2017, que incluía dois diamantes da coleção de joias de Diana. "Para saber que ela nos vai acompanhar nesta viagem louca", explicou o príncipe em entrevista à BBC. Cerca de um ano e meio depois, Meghan exibia um anel praticamente novo, depois de pedir para substituir a ‘banal’ estrutura em ouro por uma em diamantes.