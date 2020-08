Meghan Markle ignora mensagens de aniversário da rainha

Meghan Markle comemorou o seu 39.º aniversário no início deste mês (4 de agosto) com os votos de felicidades da rainha Isabel II, do príncipe Carlos e do príncipe William e de Kate Middleton, mas de acordo com alguma imprensa britânica, a duquesa de Sussex e o príncipe Harry não responderam às mensagens e mais uma vez terão ignorado a família real.", revela fonte próxima da família real.Este episódio acontece numa altura em que, no país de sua majestade, se comenta que William está bastante desagradado com algumas revelações feitas num livro recém-lançado intitulado ‘Finding Freedom’, que relata o romance entre o irmão e Meghan Markle, desde os primeiros encontros até à renúncia de membro sénior da família real. Uma outra fonte do palácio vai mais longe e revela mesmo que a única razão pela qual William desejou feliz aniversário a Markle foi porque terá sido obrigado a fazê-lo. "."Cada vez mais afastados da família real, Harry e a mulher tinham planeado juntar-se ao clã no verão, mas terão usado a pandemia como desculpa para não viajar.