Meghan Markle já sonha com a Casa Branca

Harry e Meghan Markle

Foto: Reuters

01:30

Miguel Azevedo

Meghan Markle está, aos poucos, a preparar a sua entrada no mundo da política. Esta é, pelo menos, a convicção do especialista em assuntos da realeza Russel Myers, que diz que a duquesa está a fazer “os ruídos certos, nas alturas certas” para entrar na política. O mais recente episódio tem a ver com o facto de Meghan ter falado abertamente e ter dado a sua opinião sobre a polémica revogação da lei do direito ao aborto nos EUA.









Em entrevista à ‘Vogue’, a duquesa de Sussex disse mesmo: “Sei que para muitas mulheres há agora um sentimento de desespero,mas temos que nos unir e não ‘chafurdar’. Temos que fazer o nosso trabalho.” Russell Myers diz que as ambições políticas de Meghan Markle são claras e acredita mesmo que a duquesa tem todas as possibilidade de chegar à Casa Branca.

A contribuir para os planos de Meghan está, também, o facto da duquesa e do marido, o príncipe Harry, terem conseguido a liberdade financeira em relação à família real britânica, o que lhe permite opinar sobre assuntos políticos.



Homenagem às vítimas do texas

Naquele que foi considerado um ato político, Meghan já tinha, no final de maio, prestado homenagem às vítimas do tiroteio na escola primária em Uvalde, no Texas. A duquesa visitou o memorial criado para lembrar as 19 crianças mortas e, emocionada, foi fotografada a depositar um ramo de flores.